Handball-EM: Deutschland gegen Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Geht die Reise der deutschen Handballer bei dem EM bis ins Halbfinale? Heute steht gegen Kroatien ein entscheidendes Spiel für das DHB-Team an. Wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Auch mit DAZN seid Ihr live bei der Handball-EM dabei - Sichere Dir hier den gratis Probemonat!

Handball-EM, Deutschland gegen Kroatien: Wann und wo gespielt wird

Los geht's am heutigen Samstag, dem 18. Januar, um 20.30 Uhr. Alle Spiele des DHB-Teams in der Hauptrunde beginnen zur Prime Time, also um 20.30 Uhr.

Gespielt wird in der Wiener Stadthalle. Hier finden alle Spiele der 'deutschen' Hauptrundengruppe I statt.

Handball-EM: Deutschland gegen Kroatien heute live im TV und Livestream

Die guten Nachrichten zuerst: Wie alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EM gibt es auch die Partie gegen Kroatien im Free-TV. Heute ist das ZDF an der Reihe und schickt Yorck Polus als Moderator und Sven-Sören Christophersen als Experten ins Rennen.

Auch ein Livestream stellt das ZDF zur Verfügung.

Alle Spiele der EM ohne deutsche Beteiligung laufen übrigens bei sportdeutschland.tv . Zudem zeigt Eurosport zahlreiche Spiele live.

Dank einer Kooperation sind auch bei DAZN zahlreiche Spiele im Eurosport -Channel live zu sehen. Hier gehts zum kostenlosen Probemonat vom 'Netflix des Sports'.

Handball-EM im Liveticker: Alle deutschen Spiele bei SPOX

Ihr wollt lieber nur nebenbei verfolgen, wie sich die deutsche Mannschaft gegen Kroatien schlägt? Dann ab zu unserem Liveticker !

Handball-EM 2020: Alle Spiele von heute

Auch die restlichen Mannschaften der Hauptrundengruppe I sind heute gefordert, vor allem die Partie der Spanier gegen Österreich ist aus deutscher Sicht interessant.

Uhrzeit Team 1 Team 2 16 Uhr Weißrussland Tschechien 18.15 Uhr Spanien Österreich 20.30 Uhr Kroatien Deutschland

Timo Kastening: Lichtblick des DHB-Teams

Es ist bisher keine restlos überzeugende Vorstellung der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei dieser EM. Einer aber zeigte in jedem Spiel gute Leistungen: Timo Kastening.

Der Rechtsaußen von der TSV Hannover-Burgdorf lief Tobias Reichmann als erstem Mann auf seiner Position den Rang ab, machte bereits 15 Buden und steht bei einer Wurfquote von über 80%.

Warum Uwe Gensheimer über ihn lacht, welche Lieder es auf die Playlist des Kabinen-DJs Kastening schaffen und warum seine Lockerheit dem DHB-Team so gut tut, lest Ihr hier .

© getty

Handball-EM: Tabelle der Hauptrundengruppe I vor dem heutigen Spieltag

Nur die beiden ersten Teams der Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale.