Bundesliga: 1. FC Köln - VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Rückrunden-Spieltag spielt der 1. FC Köln daheim gegen den VfL Wolfsburg. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Duell der Geißböcke und Wölfe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty

1. FC Köln - VfL Wolfsburg: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Die Partie des 18. Spieltag steigt im Kölner Rhein-Energie-Stadion, das Platz für 50.000 Zuschauer bietet. Anstoß des Spiels ist zur gewohnten Samstag-Nachmittagszeit um 15.30 Uhr. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Marco Fritz

Marco Fritz Assistenten: Dominik Schaal, Marcel Pelgrim

Dominik Schaal, Marcel Pelgrim Vierter Offizieller: Timo Gerach

Timo Gerach Videoassistent: Tobias Reichel

Köln gegen Wolfsburg: So seht Ihr das Spiel live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.15 beginnt Sky die Übertragung aus Köln. Euer Kommentator für die Partie ist Marcus Lindemann. Das Spiel Köln gegen Wolfsburg ist außerdem auch in der Konferenz bei Sky zu sehen.

Sky zeigt die Partie außerdem auch im Livestream bei Sky Go . Außerdem könnt Ihr über Sky Ticket einen Tagespass erwerben, falls Ihr kein Sky -Kunde seid.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff werden die Highlights der Partie auf DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison auch erstmals alle Freitagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge. Zusätzlich seht Ihr auf DAZN auch über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge, die komplette Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Auch die US-Sportligen NBA, NFL (komplette Playoffs inklusive Super Bowl), NHL und MLB, sowie Top-Events im Tennis, Darts, Boxen, MMA (UFC und Bellator) und Wintersport sind auf DAZN zu sehen.

1. FC Köln vs. VfL Wolfsburg: Das Spiel im LIVE-TICKER

SPOX begleitet alle Spiele der Bundesliga im Liveticker. Hier kommt Ihr zum Liveticker für zum Spiel 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg. Das Spiel könnt Ihr auch im Bundesliga-Konferenzticker verfolgen.

1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Folgende Mannschaften könnten Markus Gisdol und Oliver Glasner in die Partie schicken:

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Rexhbecaj - Drexler, Uth, Kainz - Cordoba

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Rexhbecaj - Drexler, Uth, Kainz - Cordoba VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon - Schlager, Guilavogui, Arnold - Ginczek, Brekalo - Weghorst

© getty

Bundesliga: Die Tabelle vor der Rückrunde

Der VfL Wolfsburg stellte in der Hinrunde der laufenden Saison mit 18 Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Gleichzeitig hatten die Wölfe mit nur 18 Toren aber auch den schlechtesten Sturm der Bundesliga.