NBA, Trade-Gerüchte: Miami Heat mit Interesse an LaMarcus Aldridge?

Die Heat sehen eine Chance in diesem Jahr und wollen ihr Team weiter verbessern. Zwei frühere All-Stars sollen wohl auf dem Radar von Riley und Co. sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

San Antonio Spurs unentschlossen wegen Aldridge und DeRozan

Nach einem schwachen Saisonstart standen die San Antonio Spurs durch einen Lauf zwischenzeitlich wieder auf einem Playoff-Platz, durch zwei Pleiten am Stück beträgt der Rückstand auf Memphis aber wieder zwei Spiele. Vor dem Run rankten sich einige Trade-Gerüchte um die Spurs, speziell um DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge.

Beide überzeugten zuletzt, vor allem LMA, der begann, Dreier zu nehmen und auch zu treffen. Gemäß Barry Jackson vom Miami Herald ist man sich deswegen innerhalb der Spurs uneinig, ob dennoch ein Trade durchgeführt werden soll. Sollten beide verfügbar sein, werden die Miami Heat als potenzieller Trade-Partner gesehen.

Demnach solle es lediglich lose Gespräche gegeben. Die Heat sollen sowohl Aldridge als auch DeRozan Angebote unterbreitet haben, als diese Free Agents waren. Vor allem LMA soll das Interesse der Heat wecken, allerdings wollen die Spurs wohl mehr als nur Justise Winslow, Derrick Jones Jr. und einen auslaufenden Vertrag.

Aldridge steht noch bis 2021 in San Antonio unter Vertrag, in dieser Saison bekommt der Big Man 26 Millionen Dollar, in der kommenden sind es 24. In 38 Spielen legte der Forward bisher 19,1 Punkte und 7,5 Rebounds bei Quoten von 50,7 Prozent aus dem Feld sowie 43,7 Prozent von der Dreierlinie (knapp 3 Versuche pro Spiel) auf.

LaMarcus Aldridge: Seine Statistiken

Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Blocks Saison 32,9 19,1 50,7 43,7 7,5 1,7 Seit 23.12. 32,4 20,1 51,7 52,5 7,9 1,4

Heat mit Interesse an Jrue Holiday?

Ein anderes Ziel der Heat könnte Jrue Holiday sein, der im Gegensatz zu Aldridge aber noch einen Vertrag bis 2022 (Team-Option für die letzte Saison) hat und den Heat somit wichtigen Cap Space für die große Free Agency im Jahr 2021 rauben würde.

Dennoch rechnen laut Zach Lowe von ESPN viele Beteiligte in der Liga damit, dass die Heat ein Angebot für den Guard abgeben werden. Fraglich ist jedoch, ob die New Orleans Pelicans ihren Spielmacher abgeben wollen, da sie sich durch einen Lauf sowie die bevorstehende Rückkehr von Zion Williamson berechtigte Hoffnungen auf einen Playoff-Push machen können.

Holiday bekommt bis zum Ende seines Vertrags jeweils rund 26 Millionen Dollar und legt in dieser Spielzeit bisher 19,6 Punkte, 4,9 Rebounds und 6,5 Assists pro Spiel auf.

Knicks wollen Andre Drummond nicht

Bekommen die Detroit Pistons Andre Drummond nicht los? Nach der angeblichen Beendigung der Gespräche mit den Atlanta Hawks sollen auch die interessierten New York Knicks vom besten Rebounder der Liga absehen.

Laut Marc Berman ( New York Post ) bestehe von Seiten der Knicks keinerlei Interesse an einem Trade mit den Pistons. Drummond besitzt noch einen Vertrag bis 2021, soll aber gemäß Yahoo Sports damit liebäugeln, nicht seine Spieler-Option in Höhe von 28 Millionen Dollar zu ziehen, um lieber einen neuen langfristigen Vertrag im Sommer zu unterschreiben.