Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt die Fortuna Düsseldorf am ersten Spieltag der Rückrunde Werder Bremen. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen findet in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Das Stadion, in dem auch Partien der EM 2024 stattfinden werden, hat eine Kapazität von 54.600 Zuschauern.

Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, Schiedsrichter der Begegnung ist der Münchner Dr. Felix Brych.

Düsseldorf gegen Bremen: So seht Ihr das Spiel live im TV und Livestream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sind in dieser Saison beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, so auch die Begegnung zwischen der Fortuna und Werder Bremen. Der Sender beginnt um 15.15 mit der Berichterstattung aus Düsseldorf, Michael Born begleitet Euch als Kommentator durch die Partie. Zudem könnt Ihr das Spiel auch in der Sky -Konferenz verfolgen.

Zusätzlich zur TV-Übertragung zeigt Sky das Spiel auch im Livestream via Sky Go . Via Sky Ticket besteht zudem die Möglichkeit einen Tagespass zu kaufen, um das Spiel im Stream sehen zu können.

Die Highlights des Spiels könnt Ihr schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen. Neben den Higlights aller Bundesliga-Partien zeigt DAZN auch alle Freitagsspiele der Bundesliga live. Auch die Champions League, die komplette Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 sind bei dem Streamingdienst zu sehen. Zudem gibt es auf DAZN die geballte Ladung US-Sport: Die NBA, NFL, NHL und MLB sind alle beim "Netflix des Sports" zu sehen. Abgerundet wird das DAZN -Rechtepaket mit Top-Events im Tennis, Darts, Wintersport, Boxuen und Mixed-Martial-Arts.

Einen Monat lang könnt Ihr das Angebot auf DAZN gratis testen. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet ein Monats-Abo auf DAZN 11,99 Euro. Das günstigere Jahresabo kostet hingegen 119,99 Euro. Den kostenlosen DAZN-Probemonat könnt Ihr Euch hier sichern.

Fortuna vs. Werder: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Alle Spiele der Bundesliga könnt Ihr auch im SPOX -Liveticker verfolgen, so auch das Spiel Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen . Zudem könnt Ihr auch im Bundesliga-Konferenzticker über das Spiel informiert bleiben.

© getty

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Werder Bremen könnte direkt Neuzugang Kevin Vogt starten. Der Innenverteidiger ist von der TSG Hoffenheim an Werder ausgeliehen worden.

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Bodzek, Stöger - Skrzybski, Thommy - Hennings, Fink

Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Bodzek, Stöger - Skrzybski, Thommy - Hennings, Fink Werder Bremen: Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Eggestein, Bittencourt, Klaasen, Friedl - Osako, Rashica - Sargent

Bundesliga: Die Tabelle vor der Rückrunde

Wichtiges Sechs-Punkte-Spiel direkt zum Rückrundenauftakt. Werder Bremen würde mit einem Sieg die direkten Abstiegsränge verlassen, der Fortuna winkt bei einem Sieg im Idealfall sogar ein Sprung auf Platz 14.