Bundesliga: RB Leipzig gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Schaue alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Sichere Dir hier Deinen kostenlosen Probemonat!

RB Leipzig gegen Union Berlin: Anstoß, Datum, Spielort

RB Leipzig empfängt zum Beginn der Rückrunde am heutigen Samstag Aufsteiger Union Berlin in der heimischen Red Bull Arena. Das Spiel beginnt heute um 18.30 Uhr. In das ehemalige Zentralstadion passen nach dem Neubau zur Weltmeisterschaft 2006 41.939 Zuschauer.

RB Leipzig - Union Berlin heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin kommt live und exklusiv in voller Länge auf Sky . Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga.

Um 14 Uhr legen Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann mit der Vorberichterstattung los. Ab 15.30 Uhr folgen dann die Nachmittagspartien, ehe es nahtlos mit den Vorberichten zum Topspiel zwischen Leipzig und Union weitergeht. Dann übernehmen Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus die Moderation.

Die Partie wird auf Sky Sport Bundesliga 1 gezeigt. Kommentator ist Martin Groß. Der Sender bietet die Begegnung zudem auch in UHD an. Wer kein TV-Gerät parat hat, kann das Topspiel auch im Livestream auf SkyGo oder via SkyTicket verfolgen.

Bereits 40 Minuten nach Spielende gibt es die Highlights des Spiels Leipzig gegen Union Berlin auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst bietet zu allen Partien der Bundesliga und 2. Liga ausführliche Highlights und zeigt dazu die Freitags- und Montagsspiele, sowie fünf Spiele am Sonntag live und exklusiv in voller Länge.

Auch sonst kommen Fußball- und Sportfans auf DAZN auf ihre Kosten. Der Streaminganbieter zeigt über 100 Spiele der Champions League, die Europa League, die italienische Serie A, die spanische LaLiga und die französische Ligue 1, sowie jede Menge weiteren Sport aus aller Welt.

Schaue alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Sichere Dir hier Deinen kostenlosen Probemonat!

DAZN kostet im Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist bereits für 119,99 Euro erhältlich. Der erste Monat ist dabei kostenlos. Zudem gibt es ein monatliches Kündigungsrecht.

© getty

Leipzig gegen Union heute live im Liveticker

Wer das Spiel nicht live sehen kann, sollte sich im ausführlichen Liveticker von SPOX über das Spiel informieren. Zudem gibt es eine Konferenz mit allen weiteren Spielen.

RB Leipzig gegen Union Berlin heute live im Liveticker

RB Leipzig: Nagelsmann hat die Qual der Wahl

Leipzig geht nicht nur als Spitzenreiter in die Rückrunde, so langsam hat Trainer Julian Nagelsmann auch wieder die Qual der Wahl. Zwar drückt in der Innenverteidigung noch ein wenig der Schuh. Willi Orban und Ibrahima Konate stehen weiter nicht zur Verfügung, aber ansonsten gibt es in allen Mannschaftsteilen Konkurrenzkampf.

So konnten es sich die Leipziger erlauben, mit Diego Demme einen wichtigen Spieler zum SSC Neapel ziehen zu lassen, um dem Sechser so einen Kindheitstraum erfüllen zu können. Auf externen Ersatz wird verzichtet, da mit Tyler Adams ein lange verletzter Spieler wieder zur Verfügung steht. Zudem ist die Rückkehr von Kevin Kampl ebenfalls absehbar.

Union Berlin: Geht der Aufwärtstrend auch im neuen Jahr weiter?

Die Köpenicker legten zum Ende der Hinrunde einen beeindruckenden Zwischensprint hin und beendeten die erste Hälfte in der Bundesliga auf einem sehr guten elften Platz. Sollte ihnen noch einmal eine ähnliche Halbserie gelingen, würden sie in jedem Fall in der Liga bleiben.

Doch auch bei Union gibt es ein paar Verletzungsprobleme in der Verteidigung. So sind Keven Schlotterbeck und Florian Hübner nach ihren längeren Verletzungspausen noch keine Kandidaten für die Dreierkette, in der neben Neven Subotic und Marvin Friedrich so Routinier Michael Parensen seinen Platz aktuell sicher hat.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Die Bilanz und die letzten Spiele

Zwischen beiden Mannschaften gab es bislang erst fünf Pflichtspiele. Drei davon konnte Leipzig gewinnen, einmal siegten die Berliner.