Bundesliga: DFL plant Spielbetrieb während Winter-WM 2022 in Katar

Die DFL plant offenbar, den Spielbetrieb der Bundesligisten trotz der Winter-WM 2022 in Katar aufrechtzuerhalten. Das Turnier in Katar startet am 21. November und geht bis zum 18. Dezember. Der 18. Spieltag der Bundesliga soll nach der Winterpause am 27. Januar 2023 stattfinden.