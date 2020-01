GAK verpflichtet Martin Harrer von FC Voluntari

Der GAK hat am Montagabend die Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Kicker Martin Harrer bekanntgegeben. Der Mittelfeldspieler war zuletzt als Legionär in Rumänien bei FC Voluntari unter Vertrag und wechselt ablösefrei zu den Grazern.

© GEPA

Über die Vertragslaufzeit Harrers machten die Rotjacken keine näheren Angaben, die Kleine Zeitung berichtet von einem Engagement bis Sommer 2022.. In der Vita des 27-Jährigen stehen 68 Einsätze in der Bundesliga sowie 78 in der 2. Liga. Gleich drei Mal feierte Harrer einen Meistertitel in der 2. Liga: 2012/13 mit SV Grödig, 2013/14 mit Altach und 2017/18 mit Wacker Innsbruck.

Im vergangenen August wechselte Harrer nach dem Abstieg Wackers zu FC Voluntari, wo er in vier Pflichtspieleinsätzen keinen Scorer-Punkt verbuchen konnte. Seinen letzten Kurzeinsatz absolvierte er Anfang Oktober, seither stand Harrer nicht mehr im Kader.

"Martin passt als Steirer und mit seiner Flexibilität in der Offensive genau in unser Profil", wurde GAK_Sportdirektor Alfred Gert zitiert.

Bei den Grazern stehen mit Gabriele Piras (SV Lafnitz, Ex-Sturm-Kicker), Ramon und Slobodan Mijhajlovic drei Spieler im Probetraining.