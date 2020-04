Facebook

© Getty Images for IRONMAN

Der für 5. Juli geplante Ironman Austria wurde nun verschoben. Der neue Termin für die Langdistanz am Wörthersee ist der 20. September. In einer Aussendung verkündete Ironman: "Für uns haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Teilnehmer, Partner, Dienstleister und freiwilligen Helfer besonders in Zeiten der weltweiten COVID19-Pandemie oberste Priorität. In Absprache mit dem Land Kärnten, der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee sowie unserem offiziellen Vertragspartner der Kärnten Werbung, wird der für den 5. Juli 2020 geplante Ironman Austria-Kärnten auf den 20. September 2020 verschoben. Auch wenn wir das Rennen nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt durchführen können, freuen wir uns dennoch darauf, den Teilnehmern in naher Zukunft ein unvergessliches Erlebnis bieten zu dürfen." Die Startnummer des Juli-Termins behalten natürlich ihre Gültigkeit. Sollte ein Athlet zum neuen Termin keine Zeit haben, wurden von Ironman angeboten, den Startplatz kostenlos in das Jahr 2021 zu transferieren.

Er freue sich ganz besonders, dass Kärnten auch in diesem Jahr einen Ironman erleben werde, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser. Mit der Verschiebung in den Herbst hinein setze Kärnten gemeinsam mit den Veranstaltern auch Signale: "Kärnten und seine Bevölkerung, die sich mit großer Disziplin und Opferbereitschaft geradezu mustergültig an die vielen einschränkenden Maßnahmen gehalten hat, schaffen als Bundesland früher als andere einen Schritt in Richtung Normalität."

Bis jetzt hat die Ironman-Serie europaweit rund 40 Rennen verschoben, darunter auch die Ironman 70.3 in Graz (geplant war ein Mai-Termin). Da gibt es noch keine Neuigkeiten, denn hier laufen die Planungen für einen neuen Termin noch. Bis Mitte Mai werden die gemeldeten Athleten über mögliche Alternativen informiert.