Die Wolfsbergerin Eva Wutti nimmt heuer zum vierten Mal beim Ironman Austria teil. Zwei Mal hat sie ihn bereits gewonnen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Walter Luger)

Für Sportler gilt der eigene Körper als Kapital. Eine diesbezügliche hohe Empfindlichkeit besitzen speziell Triathlon-Athleten. Sie bewegen sich fast das ganze Jahr über am Limit. Bei Wettkämpfen sowieso. Gerät ihr Gleichgewicht durch äußere Einflüsse aus den Fugen, gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen und Maßnahmen zu setzen. Eva Wutti weiß genau, was sie ihrem Körper zutrauen kann. „Noch nicht so viel, wie früher“, erklärt die 29-jährige Wolfsbergerin. Für die Mama einer Tochter zählen klarerweise Prioritäten abseits der Ironman-Strecken. „Manchmal sind die Nächte kurz“, erzählt sie lächelnd und ergänzt: „Vor der Schwangerschaft konnte ich an drei Rennen im Jahr teilnehmen. 2017 waren zwei das äußerste Limit.“

Das Heimrennen in Klagenfurt bleibt allerdings ein Fixpunkt. Wutti will alles daran setzen, den Hattrick an Siegen beim Ironman Austria zu holen. „Das wäre sozusagen das Ziel“, meint die Kärntnerin. Sie ist aber lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass an einem Renntag leistungstechnisch viele Variablen auftauchen können. „Es muss so vieles stimmen. Vor allem die Konkurrenz ist ja ebenfalls sehr stark.“

Zehntägige Zwangspause

In der besten Ausgangslage sieht sich die Lauf-Spezialistin ohnehin nicht. „Beim Schwimmen bin ich etwas wacklig, auf dem Rad muss ich richtig hart arbeiten“, analysiert Wutti. Und das trotz Sieg im Vorjahr sowie trotz starker Leistung beim Wien-Marathon (verpasste um nur 59 Sekunden das EM-Limit). Wutti: „Ich war zehn Tage krank. Nicht unbedingt die optimale Vorbereitung für diesen Tag in Klagenfurt.“

Sie beschwichtigt zugleich aber. „Vielleicht war es aber gar nicht so schlecht, eine Trainingspause einzulegen. Vor der Erkrankung habe ich mich sehr gut gefühlt. Über welche Substanz ich verfüge, wissen wir erst nach dieser Trainingswoche.“

Für „ihr“ Heimrennen sei sie jedenfalls mehr als motiviert. Und so etwas kann ja auch für das nötige innere Gleichgewicht sorgen.

20. Ironman Austria Distanzen: 3,86 km

Schwimmen, 180 km Rad,

42,2 km Laufen Fahrplan (Metnitzstrand) 28. Juni: „Kleine Zeitung“-

Company-Triathlon ab 18.30

30. Juni: Iron Girl (ab 11 Uhr) und Ironkids (ab 14 Uhr)

1. Juli: Ironman Austria (Start: 6.50 Uhr) mit Feuerwerk (0.20)

