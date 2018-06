Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Triathletin Lisa Perterer (26) erfüllte sich einen langersehnten Traum und erzählt von Rückschlägen, Reisestrapazen und ihrer Schwachstelle. Sonntag nächstes Rennen in Mexiko.

Triathletin Lisa Perterer will nach ihrem ersten Weltcupsieg in Italien gleich in Mexiko nachlegen © ITU

Sie hat jahrelang für diesen Erfolg gekämpft und musste dabei stets Rückschläge einstecken. Mit ihrem ersten Sieg beim ITU-Weltcup (zweithöchste Kategorie – 750 m Schwimmen, 19 km Radfahren, 5 km Laufen) im italienischen Cagliari ging für Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten) ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich arbeite so lange darauf hin und nach all den Niederlagen heuer, wie etwa die Lebensmittelvergiftung, hat einmal alles zusammengepasst, voll cool.“

