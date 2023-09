Dem österreichischen Tennis steht ein heißer Herbst ins Haus. Derzeit wuchten sich nationale und internationale Spieler beim Challenger in Tulln die Bälle um die Ohren. Ab Freitag steigt das Bundesliga-Final-Four der Damen und Herren in Mauthausen. Weiter geht es am 15. und 16. September mit dem Davis Cup in Schwechat gegen Portugal, einen Tag darauf fällt der Startschuss für den Layjet-Challenger in Bad Waltersdorf. Den Höhepunkt bilden die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (ab 23. Oktober), zum Drüberstreuen folgt am 11./12. November erneut in Schwechat das Duell der ÖTV-Damen im Billie Jean King Cup gegen Mexiko.