Dominic Thiem setzte sich zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Umag gegen den Argentinier Facundo Bagnis mit 6:4, 7:5 durch. Im Achtelfinale wartet der topgesetzte Tscheche Jiri Lehecka.

Tennis in Umag

Tennisprofi Dominic Thiem hat am Montagabend seine Auftaktpartie beim ATP-250-Turnier in Umag gegen den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis 6:4, 7:5 gewonnen. Im Achtelfinale des Sandplatzevents in Kroatien trifft der Niederösterreicher auf den topgesetzten Tschechen Jiri Lehecka. Gegen die 21-jährige Nummer 33 der Weltrangliste hat er noch nie gespielt.

Qualifikant Filip Misolic fordert in Umag am Dienstag in der ersten Runde den Schweizer Oldie Stan Wawrinka. Der als Nummer drei gesetzte Sebastian Ofner bekommt es nach einem Freilos im Achtelfinale mit dem Australier Alexei Popyrin zu tun. Ofner liegt seit Montag als 52. der Weltrangliste auf einem neuen Karrierehoch.