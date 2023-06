"Und damit noch zum Sport: Da hat Tennisspieler Novak Djokovic mit einem Dreisatzsieg über Casper Ruud zum dritten Mal die French Open gewonnen und ist nun mit 23 Grand-Slam-Titeln alleiniger Rekordhalter.“ So oder so ähnlich haben am Sonntag weltweit TV- und Radio-Stationen nach einem ausführlichen Politik-Block sowie nationalen Nachrichten berichtet.