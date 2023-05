Das Glück ist ein Vogerl – und hier in Paris ist es auf dem Schoß von Jurij Rodionov gelandet. Als Lucky Loser rutschte der Österreicher doch noch in den Hauptbewerb der French Open und trifft dort heute (4. Partie nach 11 Uhr) in der ersten Runde ausgerechnet auf Lucas Pouille, gegen den er in der letzten Qualifikationsrunde im dritten Satz mit 0:6 untergegangen war. Also eine Chance zur Revanche für Rodionov, dem als der fittere Spieler der Modus „best of five“ eigentlich entgegenkommen sollte. Aber: Wie bereits im Qualifikationsduell wird Lokalmatador Pouille vom französischen Publikum gepusht werden – es wird sich zeigen, ob Rodionov diesen Hexenkessel diesmal mental besser verarbeiten kann.