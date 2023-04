Tennis-Profi Dominic Thiem hat am Dienstag in der ersten Runde des Sandplatzturniers von München beim Stand von 6:3, 0:0 von der überraschenden Aufgabe seines französischen Gegners Constant Lestienne profitiert. Im Achtelfinale des ATP-250-Events trifft Thiem am Donnerstag erstmals auf Marc-Andrea Hüsler. Der als Nummer acht gesetzte Schweizer behauptete sich gegen Kyle Edmund (GBR). Der 26-jährige Hüsler liegt in der Weltrangliste als 63. derzeit fast 40 Positionen vor Thiem.

Gegen den noch um drei Plätze besser platzierten Lestienne musste Thiem bei spätwinterlichen Bedingungen nur einen Satz bestreiten. Dieser ging nach wenig hochklassigem Verlauf sowie vier eigenen und zwei Re-Breaks in rund 40 Minuten an die ehemalige Nummer 3 der Welt. Im Auftaktspiel des zweiten Durchganges gab Lestienne unvermittelt auf, gegenüber der Schiedsrichterin deutete er auf sein linkes Bein.

Auch Thiem zeigte sich erstaunt, war aber froh, bei kalten Verhältnissen weitergekommen zu sein. "Ich bin sehr glücklich, in der zweiten Runde zu sein. Es war ein überraschendes Ende, nicht die Art und Weise, wie ich es mir wünsche, aber es ist ok, weiter zum nächsten Match", erklärte Thiem.