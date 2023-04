Andrej Rublew hat das Tennis-Turnier von Monte Carlo gewonnen. Der Russe setzte sich in einem packenden Finale am Sonntag gegen den Dänen Holger Rune 5:7,6:2,7:5 durch. In der Karriere des Russen war das der 13. Turniersieg und der erste bei einem prestigeträchtigen Masters-1000-Event. Der 19-jährige Rune hatte auf dem Weg ins Finale in der zweiten Runde den Niederösterreicher Dominic Thiem bezwungen.

Rublew bewies im Fürstentum Monaco Kämpferqualitäten. Nach verlorenem ersten Satz trat der 25-Jährige im zweiten Durchgang dominant auf, geriet aber im Entscheidungssatz gleich wieder in Rückstand. Beim Stand von 1:4 musste er bei eigenem Aufschlag gar einen Breakball zum 1:5 abwehren.

"Glaube wenigstens bis zum Ende an dich"

"Im dritten Satz habe ich nur gehofft, dass ich noch eine Chance habe zurückzukommen. Und das habe ich am Ende geschafft", sagte Rublew glücklich. "Ich habe mir gesagt: Wenn du heute verlierst, dann glaube wenigstens bis zum Ende an dich."