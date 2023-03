Daniil Medwedew hat am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Miami den Lauf des US-Qualifikanten Christopher Eubanks beendet. Der als Nummer vier gesetzte Russe siegte mit 6:3,7:5 und steht damit nach dem Italiener Jannik Sinner (am Vortag) ebenfalls im Halbfinale. Medwedew trifft nun entweder auf seinen Landsmann Karen Chatschanow oder den Argentinier Francisco Cerundolo.

Für Medwedew geht es um die Fortsetzung einer imposanten Serie, denn erreicht er auch im Sunshine State Florida das Endspiel, dann ist es schon sein fünftes in Folge. Der 27-Jährige hält in diesem Jahr bei 28:3-Siegen und hat von den vergangenen 23 Matches 22 gewonnen. Nach Rotterdam, Doha und Dubai sowie dem Finale in Indian Wells hofft er auf seine vierte Trophäe 2023.