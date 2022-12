Nach seinem Achtelfinal-Aus Ende Oktober in Wien stellte Dominic Thiem seine Arbeitsgeräte ins Eck und gönnte sich mit Freundin Lili Paul-Roncalli einen Urlaub auf Sylt. Die Zeit zum Durchschnaufen war allerdings kurz, nur zwei Wochen später startete der Österreicher mit Konditions-Trainer Jez Green einen zweiwöchigen Fitness-Zirkel. "Seit einer Woche liegt der Fokus nun aber wieder voll auf dem Tennis, ich habe den Ball wieder schnell gut am Schläger gehabt", berichtet der 29-Jährige in einer Online-Pressekonferenz.