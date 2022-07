Sensationsmann Filip Misolic: "Meine Coolness war gut getarnt"

Der Steirer Filip Misolic steht nach einem Zweisatzerfolg über Pablo Andujar zum ersten Mal in seiner Karriere in einem ATP-Tour-Viertelfinale. "Ich genieße derzeit jeden Augenblick am Platz und das macht es vielleicht einfacher", sagt er.