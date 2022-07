Nach 419 Tagen ohne Sieg hat Dominic Thiem wieder ein Spiel gewonnen. Beim ATP-Challenger in der Stadt Salzburg setzte er sich gegen Filip Misolic 6:4, 7:5 durch. "Ich wusste, dass ich eine gute Leistung abliefern muss. Filip hat ein Challenger gewonnen und um das zu schaffen, muss man sehr gut spielen. Das Wichtigste war, dass ich das über die Ziellinie bringe und mich von Match zu Match steigere." Im Achtelfinale bekommt es Thiem am Donnerstag mit Facundo Bagnis zu tun. Der Argentinier, in der Vorwoche in Wimbledon Erstrundenverlierer gegen Dennis Novak, rangiert in der Weltrangliste an 102. Stelle.

Der Steirer zeigte gute Schläge und ein Kämpferherz. Der Finalist der jüngsten Staatsmeisterschaft verlangte nach dem siebenten Game – Thiem gelang das Break - allerdings einen Arzt und wurde in der Pause untersucht. Mit der Staatsmeisterschaft und der Qualifikation hat der Steirer ein starkes Programm in den vergangenen Tagen heruntergespult. Er spielte nach Absprache weiter und feierte mit dem Re-Break einen kleinen Erfolg. Dennoch sicherte sich Thiem nach seinem Comeback den insgesamt zweiten Satz. "Das Gefühl, wieder zu gewinnen, ist sehr schön. Es war eine sensationelle Atmosphäre gegen Filip, der uns hoffentlich noch sehr viel Freude machen wird."

Der 20-Jährige gab im zweiten Durchgang zwar das erste Game gleich ab. Er konterte aber zum 1:1 und legte nach. Den Zusehern in Salzburg gefiel der Einsatz des Steirers. Er liegt aktuell in der Weltrangliste auf dem 201. Platz, der frühere US-Open-Sieger Thiem ist im Ranking auf Position 346 abgerutscht. Der Steirer hatte sogar zwei Satzbälle, musste sich aber der Klasse des Niederösterreichers letztlich geschlagen geben.

"Es war unglaublich. Ich gratulierte dem Dominic und es war unglaublich, vor so einem Publikum zu spielen", sagte der Steirer, "ich war sehr nervös. Ich habe mein Bestes gegeben, aber er hat mich immer unter Druck gesetzt."

Nach Salzburg stehen für ihn die Turniere in Båstad, Gstaad und Kitzbühel am Programm. "Je nachdem, wie es dort läuft, entscheidet sich, wie früh ich nach Amerika gehe. Aber ich hoffe, mich langsam auf die große Tour zurückzuspielen."

Auch Lukas Neumayer, am Sonntag im Finale der Staatsmeisterschaften über Misolic siegreich, steht nach einem 6:2,6:4 gegen den früheren Top-Ten-Spieler Gilles Simon (FRA) im Achtelfinale. Der 19-jährige Lokalmatador trifft nun auf den topgesetzten Franzosen Arthur Rinderknech.

Mit Dennis Novak und Maximilian Neuchrist kamen zwei weitere rot-weiß-rote Akteure weiter. Novak bekommt es dort mit dem als Nummer zwei gesetzten Serben Dusan Lajovic zu tun. Neuchrists Gegner ist die spanische Nummer 4 des Turniers, Roberto Carballes Baena. Ausgeschieden ist dagegen Lucas Miedler. Jurij Rodionov und Sebastian Ofner waren in ihren Erstrundenspielen bereits am Montag unterlegen.