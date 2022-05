Mit der 6:7, 3:6-Auftaktniederlage im Doppel gegen Arevalo/Rojer (ESA/NED/12) verabschiedete sich mit Philipp Oswald (der spielte an der Seite des Mexikaners Hans Hach Verdugo) bereits am dritten Spieltag der letzte verbliebene Österreicher von den French Open 2022. Der mittlerweile 36-jährige Vorarlberger ist mit seinen elf ATP-Titeln zugleich auch der letzte Aktive jener Generation von rot-weiß-roten Doppel-Assen, die in den vergangenen 20 Jahren Garanten für Topergebnisse auf der Tennis-Tour waren.