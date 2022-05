Die Fahrt vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle zum Hotel beim Porte de Versailles entwickelte sich zu einem wahren Abenteuer. Weil es der französische Fahrer türkischer Abstammung mit den Verkehrsregeln nicht ganz so streng nahm. Genauer gesagt machte er in den heillos verstopften Straßen bei den Abfahrten stets das, was mich persönlich immer auf die Palme bringt: Also den Stau beinhart überholen und einen Meter vor der Abfahrt gnadenlos einreihen – das lautstarke Hupen der "Verkehrsgegner" elegant ignorierend. Aber nur so komme man voran, sagte er. Immerhin müsse er die Tour bis zu sechsmal am Tag machen. Na dann.