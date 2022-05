Am 19. Mai 2002 fertigte der 20-jährige Roger Federer im Endspiel des Masters-Turniers von Hamburg den Russen Marat Safin mit 6:1, 6:3, 6:4 ab und verbesserte sich damit in der Weltrangliste auf Position acht. Für den Schweizer war es der dritte Titel seiner damals noch jungen Karriere – 100 weitere sollten bis heute folgen. Was das alles mit Filip Misolic zu tun hat? Nun gut, der Grazer erblickte wie der Superstar am 8. August das Licht der Welt – nur 20 Jahre später. Heute zählt der Steirer wie Federer damals 20 Lenze und durfte nun mit dem Sieg beim Challenger-Turnier in Zagreb auch seinen bis dato größten Erfolg feiern. Und das als Qualifikant!