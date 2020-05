Thiems Gegner Das sind die Gruppen der Austrian Pro Series

Am 25. Mai beginnt die Austrian Pro Series. 16 Herren und acht Damen aus Österreich spielen um den Sieg.

© GEPA pictures

Schon bald heißt es wieder "Spiel, Satz und Sieg" für die österreichischen Profispieler. Am 25. Mai beginnt für 16 Herren und acht Damen die Austrian Pro Series. Im Bundesleistungszentrum Südstadt wird dabei um ein Preisgeld von immerhin 151.750 Euro gespielt. Den Anfang machen die Herren mit vier Gruppen zu jeweils vier Spielern, die ihre Matches dann binnen acht Tagen austragen. Die Top zwölf kommen weiter und spielen dann in vier Dreier-Gruppen. Den Abschluss bildet ein Turnier nach dem Muster der ATP Finals.

Nun wurden die Gruppen ausgelost und in Gruppe A treffen Superstar Dominic Thiem, Lucas Miedler, David Pichler und Sandro Kopp aufeinander. Gruppe B bilden Jurij Rodionov, Jürgen Melzer, Lenny Hampel sowie Marko Andrejic. Die Gruppe C wird angeführt von Dennis Novak, der es mit Sam Weissborn, Alex Erler und Lukas Neumayer zu tun bekommen wird. In Gruppe D ist der Steirer Sebastian Ofner der Favorit. Phillip Oswald, Max Neuchrist und Moritz Thiem werden ihm das Leben aber schwer machen. Der genaue Spielplan wird erst Ende der Woche auf www.tennisnet.com bekannt gegeben.

Austrian Pro Series Herren

Gruppe A: Dominic Thiem, Lucas Miedler, David Pichler, Sandro Kopp

Gruppe B: Jurij Rodionov, Jürgen Melzer, Lenny Hampel, Marko Andrejic

Gruppe C: Dennis Novak, Sam Weissborn, Alex Erler, Lukas Neumayer

Gruppe D: Sebastian Ofner, Phillip Oswald, Max Neuchrist, Moritz Thiem Damen

Gruppe A: Barbara Haas, Tamira Paszek, Mira Antonitsch, Irina Dshandshgava

Gruppe B: Julia Grabher, Melanie Klaffner, Sinja Kraus, Elena Karner

Alle Matches werden im Livestream auf tennisnet.com, laola1 oder auf Facebook gezeigt. Die Partien von Dominic Thiem werden auf ServusTV ausgestrahlt.

Wenn die Herren ihre zweite Gruppenphase abgeschlossen haben, sind die Damen am Zug. Sie spielen ihre Siegerin in zwei Phasen aus. Die ersten Gruppen lauten: Barbara Haas, Tamira Paszek, Mira Antonitsch, Irina Dshandshgava (Gruppe A) sowie Julia Grabher, Melanie Klaffner, Sinja Kraus, Elena Karner.