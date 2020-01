Facebook

Zwei Helden klatschen ab. © AP

Mit der Exhibition "Rally for Relief" sammelten Tennis-Stars am Mittwochabend in der wegen Regens geschlossenen Rod-Laver-Arena in Melbourne weiter Geld für die Opfer der verheerenden Buschfeuer in Australien. Zuvor waren bereits 2,8 Millionen australische Dollar (1,74 Mio. Euro) von der globalen Tennis-Community gespendet worden. Zu Gast unter den knapp 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena waren neben Betroffenen auch Feuerwehrleute, die in den vergangenen Wochen im ganzen Land gegen das Flammen-Inferno angekämpft hatten.

Rafael Nadal, der zusammen mit Roger Federer 250.000 australische Dollar (rund 155.000 Euro) spendete, trat dabei in einem Show-Doppel gemeinsam mit der lokalen Feuerwehrfrau Deb Boirg an – und das äußerst erfolgreich! Aber sehen Sie selbst: