Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © APA/AFP/GREG BAKER

Dominic Thiem ist zurück auf der Straße der Sieger. Der Österreicher holte sich mit einem 3:6, 6:4, 6:1-Erfolg über den Griechen Stefanos Tsitsipas das ATP-500-Turnier von Peking und feierte damit den vierten Sieg in diesem Jahr.

Das Match stand von Beginn an auf hohem Niveau, und Thiem hatte im ersten Satz Mühe gegen einen groß aufspielenden Tsitsipas. Den ersten Satz holte sich der Grieche dann schließlich souverän. Doch Thiem steigerte sich im zweiten Satz und setzte sich in diesem mit 6:4 durch.

Im dritten Satz war die Nummer fünf der Welt dann nicht mehr zu halten. Thiem spielte groß auf, Tsitsipas konnte nicht mehr mithalten und gewann nur noch ein Ehrengame. Nach 2:11 Stunden verwandelte Thiem seinen ersten Matchball. Und er meinte nach dem Spiel: "Das war eines der besten Spiele, die ich je in meiner Karriere gespielt habe!" Und das meinte er ernst, denn was die beiden auf dem Platz zeigten, war einfach nur Weltklasse.

Für Thiem, der weiter die Nummer fünf der Welt bleibt, war es der vierte Hartplatz-Titel. Neben einem auf Gras (Stuttgart/2016) hat er alle anderen auf seinem Lieblingsbelag Sand errungen. Erstmals holte er sich den Siegerscheck (über umgerechnet 669.000 Euro) bei einem Turnier in Asien ab. Auf diesem Kontinent war es zuvor nicht nach Wunsch gelaufen. In Shanghai, wo Thiem ab kommender Woche beim Masters-1000-Turnier aufschlägt, ist er in bisher vier Events (2014, 2015, 2017 und 2018) nie über die zweite Runde hinausgekommen.