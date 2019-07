Krise beendet?Alexander Zverev und Olga zeigten sich wieder als Paar

Facebook

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev © AP

Die beiden zeigten sich gemeinsam bei einer Veranstaltung am Rande des Turniers in Zverevs Heimatstadt Hamburg. "Ja, wir sind wieder ein Paar", sagte die 22-jährige Olga Scharipowa der "Bild" (Donnerstag). Alexander Zverev äußerte sich nicht dazu. Im April hatten sich die beiden getrennt.

Noch in der vergangenen Woche hatte der 22-jährige Zverev bei einem Medientermin in Hamburg auf die Frage, ob es eine Frau in seinem Leben gebe, geantwortet: "Es gibt meine Mama, es gibt die Frau von meinem Bruder. Wenn Sie von Freundinnen reden, dann eher nicht", hatte der Weltranglisten-Fünfte gesagt. "Frauen wird es immer in meinem Leben geben."

Zverev startet erstmals seit drei Jahren wieder bei dem Sandplatz-Turnier am Hamburger Rothenbaum. Er bestreitet an diesem Donnerstag sein Achtfinalspiel gegen den Argentinier Federico Delbonis.