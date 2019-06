Facebook

Dominic Thiem ist eine Runde weiter © GEPA pictures

Dominic Thiem ist mit einer überzeugenden Leistung zum vierten Mal in Folge ins Viertelfinale der French Open eingezogen. Der als Nummer 4 gesetzte Vorjahresfinalist verließ auch im fünften Aufeinandertreffen mit Gael Monfils (FRA-14) den Platz als Sieger, Thiem siegte mit 6:4,6:4,6:2. Er trifft nun am Mittwoch entweder auf Juan Martin Del Potro (ARG-8) oder Karen Chatschanow (RUS-10).

Eine Minute hat es auf dem Center Court bei den French Open gedauert und schon hatte Dominic Thiem mit 40:0 das erste Break gegen Geal Monfils geholt. Ein Horrorstart für den französischen Hausherren auf dem 15.000 Zuseher fassenden Platz. Die Fans auf dem Court Philippe Chatrier waren zwar klar hinter Monfils, doch auch der Niederösterreicher erntete schon zu Beginn der Partie Applaus für seine Punkte. Der Franzose war auch in seinem zweiten Servicespiel neben der Spur und gab das insgesamt dritte Game des ersten Satzes ebenso ab. 3:0 bei Service – Thiems perfekter Start in das Achtelfinale und Monfils brachte erst seinen dritten Aufschlag zum 1:4 durch.

Thiem war von Beginn an in der Lage, ein druckvolles Spiel von der Grundlinie aus aufzubauen und kontrollierte das Geschehen weitgehend. Bei 5:2 für Thiem bäumte sich der Hausherr aber wieder auf und holte sich ein Break zu Null zurück. Monfils war schlagartig wach und brachte auch noch das Service mit dem achten Punkt in Serie durch. 5:4 und Aufschlag für Thiem zum Satzgewinn. Die Nummer vier der Welt ließ sich vom Aufwind des Franzosen nicht beeindrucken und hatte rasch drei Satzbälle. Ein starkes Service und ein Abstauber am Netz brachten den ersten Satz ein - 6:4.

Thiem holt auch Satz zwei

Der zweite Satz war wesentlich ausgeglichener als Durchgang eins. Zur Freude des französischen Publikums, doch Thiem musste sich deutlich mehr strecken und arebiten. Monfils unterliefen wesentlich weniger Eigenfehler, wodurch Thiem aktiver spielen und mehr Risiko nehmen musste. Der Aufschlag der beiden Kontrahenten war stark und Monfils verteilte die Bälle immer besser. Bei 4:4 arbeitete sich Thiem nach 0:30 bei Service des Franzosen zum 40:30 und schaffte das Break. 5:4 und wie im ersten Satz hatte der Niederösterreicher den Vorteil des Aufschlags zum Gewinn des Durchgangs. Der erste von drei Satzbällen führte nach 1:09 Stunden zum 6:4, 6:4.

Im dritten Satz kam Thiem schon im dritten Game zur Break-Chance. Bei Vorteil für den Österreicher schoss Monfils den Ball ins Out – 2:1. Monils haderte nicht nur im folgenden Game, sondern auch bei seinem Aufschlag. Der Franzose wackelte bei 1:3 ein wenig und Thiem erarbeitet sich abermals die Chance, eine Game zu stehlen. Mofils kämpfte sich ins 40:40, wehrte einen Breackball ab und verwertete seinen Vorteil zum 2:3. Zwei Games später sollte Thiem bei Vorteil dann aber die vierte Chance zum Doppel-Break nutzen: 5:2 nach 1:45 Stunden. Monfils wirkte resignierend, hatte auch kein Glück und so schlug Thiem beim Stand von 40:0 zum Matchgewinn auf. Nach 1:48 Stunden verwandelte er den zweiten Matchball - 6:4, 6:4, 6:2.

Thiem hat etwas ungewöhnliche Erfahrungen mit dem Franosen: Eigentlich hätten die beiden schon sieben Mal gegeneinander spielen sollen. Doch vor dem Achtelfinale in Cincinnati 2016 und dem Viertelfinale in Indian Wells in diesem Jahr musste Gael Monfils verletzt w.o. geben, zum Semifinale 2018 in Doha konnte Thiem nicht antreten. Und auch beim Dreisatz-Sieg Thiems beim Masters 2016 in London war Monfils alles andere als fit.