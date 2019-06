Facebook

Katerina Siniakova (rechts) besiegte Naomi Osaka © APA/AFP/MARTIN BUREAU

Die topgesetzte Naomi Osaka ist am Samstag in der dritten Runde der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open ausgeschieden. Die Japanerin, die zuletzt sensationell die US Open und die Australian Open in Folge gewonnen hatte, unterlag der ungesetzten Tschechin Katerina Siniakova nach 77 Minuten mit 4:6.2:6. Unabhängig davon bleibt die 21-Jährige aber auch nach Paris Nummer 1 der Tennis-Damen.

Osaka hatte sich auch schon in Runde eins gegen Anna Karolina Schmiedlova (SVK) beim 0:6,7:6(4),6:1 sowie gegen Viktoria Asarenka (BLR), als sie mit 4:6,7:5,6:3 gewann, sehr schwergetan. Osaka hat damit auch bei ihren vierten French Open die zweite Turnierwoche nicht erreicht, 2017 und 2018 kam jeweils gleich zum Auftakt das Aus, vor drei Jahren scheiterte sie ebenfalls in Runde drei.