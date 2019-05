Facebook

Gut in Schuss: Sebastian Ofner © (c) APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER (EXPA/STEFAN ADELSBERGER)

Sebastian Ofner steht nach Lille zum zweiten Mal in diesem Jahr im Halbfinale eines ATP-Challengers. Der aktuell drittbeste österreichische Tennisspieler besiegte am Freitag im Viertelfinale des gut dotierten Turniers in Puerto Vallarta seinen Landsmann Lucas Miedler in 74 Minuten klar mit 6:2,6:3 und hat damit 40 Zähler bzw. 6.275 Dollar (5.625 Euro) sicher. Er trifft nun auf Mirza Basic (BIH-9).

Der als Nummer 5 gesetzte Steirer ist der am höchsten gereihte Spieler, der noch im Bewerb ist. Sollte sich der Schützling von Wolfgang Thiem das mit 135.400 Dollar dotierte Hartplatz-Turnier in Mexiko holen, dann könnte er mit den 110 Zählern für den Sieger im Ranking ein großen Satz machen. Schon jetzt wird sich der 22-Jährige vom 165. Platz um elf Ränge verbessern. Mit dem Titel könnte er sich zumindest auf Rang 127 einordnen und damit sein bisher bestes Ranking (129./7.8.2017) knacken.