Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/GETTY)

Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells ohne Satzverlust im Achtelfinale. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Australier Jordan Thompson besiegte der 25-Jährige am Montag (Ortszeit) Gilles Simon in nur 67 Minuten 6:3,6:1 und erhöhte im Head-to-Head mit dem Franzosen auf 9:2. Thiems nächster Gegner ist am Mittwoch der Kroate Ivo Karlovic.

Es war der bereits achte Sieg gegen Simon in Folge. Mit druckvollen Schlägen von der Grundlinie dominierte die Nummer sieben des Turniers den 34-jährigen Gegner beim mit 9,3 Mio. Dollar dotierten Turnier, effektive Gegenangriffe Simons waren eher eine Seltenheit. Besonders als Rückschläger beeindruckte der Lichtenwörther, indem er bei den Returns 61 Prozent aller Punkte machte. Thiem verwertete zudem alle seine fünf Breakchancen.

Der gute Start ins Turnier in Kalifornien war für den Weltranglisten-Achten wichtig, nachdem er sich zuletzt im Februar bei seiner Auftaktniederlage in Rio de Janeiro in schlechter Verfassung präsentiert hatte. In Folge streute der Paris-Finalist des Vorjahres eine gut einwöchige Trainingsphase in Indian Wells ein und zeigte sich mit deren Verlauf zufrieden. Nun spielt Thiem um sein zweites Viertelfinale beim 1000er-Event am Rande der Colorado-Wüste.

Dabei bekommt er es erstmals mit Karlovic zu tun. Der seit 28. Februar 40-jährige 2,11-m-Mann besticht trotz seines hohen Sportleralters mit starken Leistungen. Anfang der Saison war er in Pune in Indien nahe an seinem neunten ATP-Titel bzw. seinem ersten seit 2016, unterlag im Finale Kevin Anderson knapp in drei Tiebreaks. Mit seinen nun schon drei Matcherfolgen in Indian Wells hat der Weltranglisten-89. einen Sieg-Altersrekord bei Masters-1000-Events aufgestellt. Thiem wird sicher wieder seine Return-Qualitäten brauchen.

Sein bisher einziges Indian-Wells-Viertelfinale hatte Thiem vor zwei Jahren erreicht, im Duell um das Halbfinale hatte er nur knapp gegen den Schweizer Stan Wawrinka den Kürzeren gezogen. Diesmal würde der in der Runde der letzten acht entweder auf den Franzosen Gael Monfils oder auf den Sieger des Duells des topgesetzten Serben Novak Djokovic mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber treffen. Dieses Drittrunden-Match wurde bei 1:0 für Djokovic wegen Regens auf Mittwoch vertagt.

Während der zweitgereihte Roger Federer in einem Match zweier Eidgenossen ebenfalls am Mittwoch auf Wawrinka traf, schied mit Alexander Zverev die Nummer drei des Turniers aus. Nach der deutlichen 3:6,1:6-Niederlage gegen seinen Landsmann Jan-Lennard Struff gab der Deutsche an, sich von einer Erkrankung an einem eingefangenen Virus noch nicht ganz erholt zu haben.

Im Damen-Feld hat Anastasija Sevastova eine Virus-Infektion erlitten, die in Wien lebende Lettin musste daher ihr Drittrundenspiel gegen die Estin Anett Kontaveit aufgeben. Die topgesetzte Naomi Osaka schaffte es mit einem 6:4,6:2 gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins ins Achtelfinale, in dem es für die Japanerin gegen die Schweizer Dubai-Siegerin Belinda Bencic geht.