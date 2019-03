Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thiem schlug Thompson in 2. Runde von Indian Wells © APA/AFP/CDS/CARL DE SOUZA

Dominic Thiem hat in der zweiten Runde des Hartplatz-Mastersturniers in Indian Wells den Australier Jordan Thompson in zwei Sätzen besiegt. Der Niederösterreicher gewann nach einem Freilos in der ersten Runde des mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Tennis-Turniers mit 6:4 und 7:5. Damit stellte der Weltranglisten-Achte im Head-to-Head mit Thompson auf 3:0. "Das war ein zähes Match", analysiert Thiem.

Im Kampf ums Achtelfinale trifft Thiem auf Gilles Simon. Ihn konnte er bisher acht Mal besiegen und unterlag erstzwei Mal. Thiem: "Er spielt sehr intelligent. Ich muss ihn mit meinen Schlägen erdrücken, damit er nicht dazukommt, sein gutes taktisches Spiel aufzubauen."