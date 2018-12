Facebook

Dominic Thiem auf seinem neuen Channel © YOUTUBE

Dominic Thiem schuftet seit einigen Tagen auf Teneriffa in einem dreiwöchigen Trainingscamp und bereitet sich auf die neue Saison vor. Gleichzeitig hat der 25-jährige Niederösterreicher und Weltranglisten-Achte seine Tätigkeiten in den sozialen Netzwerken verdichtet. Der French-Open-Finalist hat ab sofort auch einen eigenen Kanal auf Youtube, wie er u.a. über Instagram verlautbart hat.

"Hallo youtube. Hier werde ich Videos von mir hochladen und meine unglaubliche Reise mit meinem Tennis-Racket um die Welt teilen", erzählt Thiem in einem sechsminütigen Video, in dem er sich vorstellt und das u.a. auch Ausschnitte von seinen ersten Versuchen auf dem Tennisplatz zeigt. Thiem hält sich gern in Sozialen Netzwerken auf und verfügt mittlerweile schon über zwei Instagram-Konten. Auf seinem Hauptkonto folgen ihm 530.000 User.

Thiem kündigt an, dass er jeden Mittwoch wöchentliche Videos von Turnieren und Blicken hinter die Kulissen veröffentlichen wird. "Die Show wird am 12. Dezember starten und wird sich um meine Welt drehen", sagte Thiem und forderte seine Fans auch auf, dass diese ihm mitteilen sollen, was sie gerne sehen würden.