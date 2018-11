Facebook

Dominic Thiem hatte gut lachen: der Materialwechsel zahlte sich aus © APA/AFP/GLYN KIRK

Dominic Thiem holte im dritten Anlauf beim diesjährigen ATP-Finale in London den ersten Sieg: Österreichs Tennis-Ass besiegte Kei Nishikori 6:1, 6:4. Ein bärenstarker erster Satz, der gleichbedeutend mit seinem ersten Satzgewinn in London war, ebnete den Weg zum Sieg. Der zweite Durchgang war lange ausgeglichen, ehe Thiem beim Stand von 3:3 ein Break gelang – in weiterer Folge ließ er nichts mehr anbrennen.

Thiem kann sich auf jeden Fall über 200 ATP-Punkte und insgesamt 406.000 Dollar (359.419,26 Euro) Preisgeld brutto freuen. Ob er tatsächlich am Samstag im Halbfinale steht, entschied sich erst ab 21.00 Uhr MEZ, wenn Kevin Anderson auf Roger Federer trifft.

Thiem benötigt einen sehr deutlichen Anderson-Sieg für ein Weiterkommen: Gelingen Federer nämlich sechs Games, ist ihm auch bei einer Niederlage der Halbfinal-Einzug sicher - schafft Federer das nicht, stehen Thiem und Anderson im Semifinale. Nishikori ist auf jeden Fall bereits aus dem Rennen.

Das Rezept zum Sieg: Das Material

"Ich wollte einfach Tennis spielen", sagte Thiem nach seinem Sieg gegen Nishikori in der O2-Arena, "und mir und dem Publikum mein richtiges 'Ich' zeigen." Nach zwei Niederlagen gegen Anderson und Kevin ist Thiem das auch mehr als nur gelungen. Und der Österreicher wusste auch, wieso: "Ich habe beim Material etwas geändert und nur mit Kunstsaite gespielt. Ich habe mich so viel sicherer gefühlt."

Nun werde er natürlich Kevin Anderson die Daumen drücken, erzählt Thiem. "Aber falls ich ausscheide, beende ich das Jahr mit einem Sieg - das ist auch ganz schön."