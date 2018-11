Facebook

Dominic Thiem © AP

ATP-Finale und Dominic Thiem - das ist noch keine Liebesbeziehung. Der Österreicher unterlag in der zweiten Runde gegen Roger Federer glatt in zwei Sätzen. Damit bleibt es bei zwei Siegen im Saisonfinale für Thiem: 2016 besiegte er Gael Monfils, 2017 Pablo Carreno Busta - jeweils in der zweiten Runde. Das ist ihm dieses Mal verwehrt geblieben. Federer nicht: der siegte das 16. Mal in der zweiten Runde bei einem ATP Finale.

Beim 2:6, 3:6 war der Österreicher schlicht und ergreifend chancenlos. Er plagte sich von Anfang an bei seinem eigenen Service und fand außerdem kein Rezept, wenn der Schweizer servierte. Thiem hatte im ganzen Match keinen einzigen Breakball, machte bei Service Federer insgesamt nur sechs Punkte. "Heute hatte ich wieder Freude auf dem Platz und habe gut gespielt", sagt Federer nach dem Spiel.

Ganz ausgeschlossen ist noch nicht, dass Thiem ins Halbfinale einzieht: Er muss sich aber jedenfalls auf Kevin Anderson verlassen, der Federer besiegen muss und selbst gegen Kei Nishikori gewinnen. Und dann hoffen, dass die Mathematik auf Thiems Seite ist.

Damit gleicht der Schweizer in den direkten Duellen mit Thiem aus: Bisher hatte der Österreicher die Nase mit 2:1 vorne. Alle bisherigen Duelle fanden im Jahr 2016 statt.