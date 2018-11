Facebook

Dominic Thiem © APA

Die Stadt Salzburg fiebert dem Daviscup-Heimspiel gegen Chile am 1. und 2. Februar 2019 in der SalzburgArena entgegen. Sichtbarer Ausdruck dieser riesigen Begeisterung um Österreichs Tennis-Team: Seit am 8. November der Startschuss für den Kartenvorverkauf gefallen ist, reißen sich die heimischen Tennis-Freunde um die begehrten Tickets für die zweitägige Veranstaltung. „Wir haben die fixe Zusage von Dominic Thiem, dass er der Nationalmannschaft gegen Chile zur Verfügung stehen wird“, sagte ÖTV-Präsident Werner Klausner am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Schloss Mirabell.

ATP Finale Thiem fordert in London ab 21 Uhr Federer

Nicht zuletzt deshalb nimmt Daviscup-Kapitän Stefan Koubek die Favoritenrolle gerne an. „Wir haben gegen Chile mit Dominic eine Superchance. Wir haben ein sehr starkes Team zur Verfügung. Man kann es sich als Kapitän nur wünschen, dass man bei den Spielern die Qual der Wahl hat. Aber wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen“, sagte Koubek und erinnerte daran, dass Thiem heuer in Hamburg gegen den Chilenen Nicolas Jarry verloren hat.

Seit wenigen Tagen ist der Vorverkauf für 4.000 Tickets plus 30 Logen angelaufen. ÖTV-Präsident Werner Klausner hofft auf ein volles Haus. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner freut sich, Gastgeber des Länderkampfs zu sein. "Solche hochkarätigen Events tun unserer Stadt gut, beleben und bereichern sie." Der Platzbau beginnt am 10. Jänner, es werden 70 bis 80 Tonnen Sand verlegt. Bis zum 27. Dezember 2018 werden via www.oeticket.com ausschließlich Zweitages-Tickets für 129 Euro (Kategorie A) und 110 Euro (Kategorie B) verkauft.