© AP

Wenige Stunden vor der Auslosung für die ATP World Tour Finals in London hat nach dem Argentinier Juan Martin Del Potro auch Superstar Rafael Nadal seine Teilnahme abgesagt. Der 32-jährige Spanier, der zuletzt vor seinem in Paris-Bercy geplanten Comeback eine Bauchmuskelverletzung erlitten hat, gab via Soziale Netzwerke seinen Verzicht bekannt.

Damit steht fest, dass Novak Djokovic auch per Jahresende Nummer eins der Tennis-Herren bleiben wird. Nächster Ersatzmann sollte der US-Amerikaner John Isner, aktuell Race-Zehnter, sein.