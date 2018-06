Facebook

Rafael Nadal verewigte sich im Centre Pompidou diesmal mit elf Fingern © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Seit 2005 ist Rafael Nadal der Herr über die French Open. Der Weg zum Titel führt seit damals fast ausschließlich über den Mallorquiner - das musste am gestrigen Sonntag auch Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem erfahren, gegen den Nadal seinen elften Triumph in der französischen Hauptstadt fixierte.

In den Geschichtsbüchern hat sich Nadal mit seiner unglaublichen Serie längst verewigt, heute tat er das nochmals im Pariser Centre Pompidou. "11 ist übernatürlich“, lautete die Überschrift der Veranstaltung, bei der Nadal an der Seite von Bürgermeisterin Anne Hidalgo seinen Handabdruck in Ton verewigte. Ein wenig wurde aber „geschummelt“, denn die Tontafel zieren elf Finger. Einen für jeden seiner Triumphe in Paris.