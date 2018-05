Facebook

Sebastian Ofner © GEPA pictures

Nichts wurde aus dem Traum von einer French-Open-Teilnahme für Sebastian Ofner. So musste sich der St. Mareiner in Paris bereits in der ersten Qualifkationsrunde geschlagen geben. Der an Nummer 29 gesetzte Steirer zog gegen den Spanier Daniel Gimeno-Traver mit 4:6, 4:6 den Kürzeren.

Weitergekommen ist hingegen Dennis Novak. Der Wiener eliminierte in der ersten Runde den Amerikaner Evan King glatt mit 6:0, 6:3. Am Nachmittag wird es für die Melzer-Brüder ernst. Routinier Jürgen Melzer (1.234) misst sich zum ersten Mal mit dem Franzosen Gleb Sakharov (209), der als Nummer vier gesetzte Gerald Melzer (113) erstmals mit dem Italiener Alessandro Giannessi (192).

In der Weltrangliste liegt Ofner aktuell auf Position 131. Die Führung wieder übernommen hat Rafael Nadal nach seinem Final-Triumph in Rom über Alex Zverev. Der Deutsche ist dafür die neue Nummer eins im Race to London. Dominic Thiem ist in der Weltrangliste Achter und im Race Sechster.