Der Mürztaler Sebastian Ofner ist einer von vier ÖTV-Spielern, die heute um den French-Open-Hauptbewerb spielen © GEPA pictures

Österreich ist in der Qualifikation der Herren für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris mit vier Spielern vertreten, sie sind alle am Montag im Einsatz. Um 10.00 Uhr beginnt Dennis Novak (ATP-Weltranglisten-204.) gegen Evan King aus den USA (187), gegen den er noch nie auf der Tour gespielt hat. Sebastian Ofner (143) trifft mittags ebenfalls erstmals auf den Spanier Daniel Gimeno-Traver (224).

Am Nachmittag wird es für die Melzer-Brüder ernst. Routinier Jürgen Melzer (1.234) misst sich zum ersten Mal mit dem Franzosen Gleb Sakharov (209), der als Nummer vier gesetzte Gerald Melzer (113) erstmals mit dem Italiener Alessandro Giannessi (192).

Im Einzel-Hauptbewerb der French Open ist Österreichs Tennis durch Dominic Thiem und Andreas Haider-Maurer (geschütztes Ranking) vertreten.