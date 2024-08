Eine Pionierin im heimischen Frauen-Tennis, Sonja Pachta, ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Wien verstorben. Ihre international größten Erfolge waren ein Mixed-Viertelfinale an der Seite von Peter Pokorny in Wimbledon (1973) sowie das Einzel-Achtelfinale 1962 ebenfalls auf dem „heiligen“ Rasen. Sie unterlag damals der legendären Billie Jean King.

Pachta hatte von 1956 bis 1975 insgesamt 52 Staatsmeister-Titel gewonnen.