Es waren sehr schwere Zeiten für Aryna Sabalenka, als ihr ehemaliger Freund Konstantin Kolzow im März mit 42 Jahren Selbstmord begangen hatte. „Konstantins Tod ist eine unvorstellbare Tragödie, und obwohl wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen“, erklärte die Weißrussin damals. Zum privaten Unglück kam nun auch noch berufliches Pech hinzu: So musste die Weltranglistendritte kurz vor Wimbledon ihr Antreten aufgrund einer Schulterverletzung absagen.

Doch hat die 14-fache Turniersiegerin ihre Auszeit offensichtlich gut genützt. So zeigte Sabalenka nun auf Instagram ihr neues Glück. „Die Liebe meines Lebens“, schreibt sie unter Bilder, die sie gemeinsam mit Georgios Frangulis zeigen. Der 35-Jährige ist brasilianischer Geschäftsmann und hat selbst einen sportlichen Hintergrund. So gab der 35-Jährige 2021 und 2022 im Porsche Supercup Gas.

Ganz neu ist Frangulis an Sabalenkas Seite nicht. Bereits im Mai zeigten sie sich zusammen, dazu saß er bei den French Open in Paris in ihrer Box. Angesprochen auf ihn, sagte sie damals noch: „Diese Frage würde ich gern auslassen.“ Jetzt folgte eine eindeutige Antwort.