Sportlich läuft es für Novak Djokovic seit rund zwei Jahrzehnten wie am Schnürchen. Auch aktuell, schließlich steht der Serbe im Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon, nachdem er am gestrigen Mittwoch davon profitiert hatte, dass sein Gegner, der Australier Alex de Minaur, verletzungsbedingt nicht antreten hatte können. Am morgigen Freitag trifft der 37-Jährige auf den Italiener Lorenzo Musetti.

Ab zurück zu gestern. Denn da jährte sich ein privater Erfolg von Djokovic zum zehnten Mal: Am 10. Juli 2014 heiratete der „Djoker“ seine „Jugendliebe“ Jelena Ristic, mit der er bereits seit 2005 liiert ist. Wenige Monate nach der Trauung, im Oktober 2014, wurden sie zum ersten Mal Eltern eines Sohnes, im September 2017 einer Tochter. Mittlerweile begleiten Stefan und Tara, so die Namen der Kinder, den erfolgreichen Vater zu den Turnieren und feuern ihn in der Player‘s Box an.

Jelena Djokovic mit ihren Kindern Stefan und Tara © AP / Kirsty Wigglesworth

Das zehnjährige Hochzeitjubiläum nahm Novak Djokovic nun zum Anlass, seiner Ehefrau eine herzergreifende Liebeserklärung zu machen. Der Ausnahme-Tennisspieler postete ein Video, auf dem die beiden lachend, tanzend, singend, küssend oder eng umschlungen zu sehen sind.

Dazu hat Djokovic, der vor seinem achten Triumph in Wimbledon steht, ein Gedicht geschrieben, in dem er die vergangenen zehn Jahre Revue passieren lässt – und mit den Worten schließt: „Zehn Jahre Jelena, ich liebe dich für immer. Ich liebe dich.“