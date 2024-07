Moratas Frau verteidigt wenige Stunden vor dem Halbfinale ihren Mann gegen Kritik der Medien

Die Frau von Spaniens Fußball-Teamspieler Álvaro Morata hat sich gegen Kritik der Medien in der Heimat an ihrem Mann gewehrt. Und das am Tag des EM-Halbfinales Spanien – Frakreich (21 Uhr/ServusTV & ZDF live).