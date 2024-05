Erst vor einer Woche gaben Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas ihr Liebes-Comeback bekannt. Während der French Open, wo beide die dritte Runde erreicht haben, gab der Grieche einen Einblick in die Beziehung „Tsitsidosa“ – und bestätigte dabei, was man sich denken kann: „Wir sprechen sehr viel über Tennis. Es tut gut, mit jemandem zusammen zu sein, der den Sport genauso versteht und die gleichen Dinge als Tennisprofi durchlebt wie man selbst.“ Und weiter: „Unser Hauptziel ist es, uns gegenseitig zu helfen, bestimmte Dinge herauszufinden. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Handwerk gleichermaßen gut informiert sind und viel Verständnis dafür haben, wie mit bestimmten Situationen umgegangen werden sollte.“

Spannend wird es bei der Frage, was der Weltranglisten-Neunte an seiner Freundin im Tennis bewundere. „Ihre Returns. Sie zerstört den Ball mit ihren Returns und es sieht dabei so mühelos aus“, schwärmt der Grieche, während Badosa ihren Herzbuben vor allem um seine schöne Vorhand beneidet.

Wenn das Wetter heute in Paris hält, bekommt es Tsitsipas in der dritten Runde mit dem Chinesen Zhang Zhien zu tun, Badosa muss am Samstag gegen die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka bestehen. Ebenfalls heute wird es zudem eine Premiere geben, treten die beiden doch erstmals gemeinsam im Mixed-Bewerb an.