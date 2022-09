Mit neun Jahren nahm er erstmals Eisen, Putter und Driver in die Hände – seither ist es, wie Fabian Lang selbst sagt, „schwer, mich vom Golfplatz zu bringen“. Und wenn er so weitermacht wie bisher, dann muss sich die nationale Konkurrenz etwas einfallen lassen: Kürzlich holte er in Schönborn den österreichischen Amateur-Meistertitel, der ihm auch ein Ticket für die Amateur-Team-WM in Frankreich beschert hat. Dort hat Lang mit Christoph Bleier und Maximilian Steinlechner unter 72 Nationen den ausgezeichneten achten Rang erreicht.

Die Faszination des Sports ist für den 19-Jährigen, dass man „so viele verschiedene Dinge trainieren muss“ und „dass er so komplex ist“. Eines dieser „Dinge“ rückt er ab heute in den Fokus: Als Maturageschenk hat Lang ein Training in den USA mit einem Experten für das kurze Spiel erhalten.

Langs Stärke ist das Spiel auf den Grüns: „Früher war ich vom Tee weg sehr stark, mittlerweile ist es das Putten. Ich habe vor drei Monaten einen alten Putter ausgegraben, seither geht es extrem gut.“