Ausgerechnet kurz vor dem Auftakt der Schwimm-EM in Rom bekam Österreichs bester Wasserspringer Dariush Lotfi einen prominenten Trainingspartner. Der Ukrainer Oleh Serbin, Olympia-Teilnehmer von Tokio im vergangenen Jahr, war in den Wochen vor der EM in Graz zu Gast. Für eine gerechte EM-Vorbereitung gibt es in der Ukraine aktuell keine Trainingsmöglichkeiten, weshalb das ukrainische Nationalteam seit Mitte Juni gemeinsam mit GAK-Springer Lotfi in der Grazer Auster trainiert hatte. Gemeinsam mit Oleksiy Sereda belegte Serbin in Tokio den sechsten Platz vom 10-Meter-Turm im Synchronspringen.