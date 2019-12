Facebook

Nikki Walker © Facebook

Eigentlich war die Qualifikation der kanadischen Sprinter-Equipe für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 nach Rang vier bei den PanAm-Spielen in Lima schon fix - bis das Ergebnis des Dopingtests von Nicole "Nikki" Walker veröffentlicht wurde: sie wurde positiv auf Benzoylecgonin getestet, ein Kokainabbauprodukt. Der Weltverband FEI suspendiert Walker umgehend, der Olympia-Quotenplatz wurde aberkannt. Die Magna-Erbin wies in einem Instagram-Posting jede Schuld von sich: „Ich habe noch nie illegale Drogen genommen! Ich würde nie etwas tun, was diese Teilnahme gefährden könnte."