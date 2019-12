Facebook

Andrea Iannone © AP

Beim Aprilia-Fahrer seien in einer am 3. November beim Malaysia-Grand-Prix abgegebenen Urinprobe anabole Steroide gefunden wurden, teilte der Motorrad-Weltverband (FIM) am Dienstag mit.

Andrea Iannone ist gemäß Artikel 7.9.1 des FIM Anti-Doping Code (CAD) 2019 vom heutigen 17. Dezember an vorläufig suspendiert. Das bedeutet, dass er an keinem Motorradrennen oder sonstigen mit der FIM verbundenen Aktivitäten teilnehmen kann, bis keine weitere Mitteilung erfolgt.

Der 30-jährige Italiener hat das Recht, die Öffnung der B-Probe zu verlangen, und kann laut Artikel 7.9.3.2 des CAD die Aufhebung der vorläufigen Suspendierung beantragen. Die FIM wies außerdem darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen veröffentlicht werden dürfen, berichtete speedweek.com.