Jakob Schubert © APA/BARBARA GINDL

Wie im Vorjahr in Innsbruck hat Jakob Schubert auch bei den laufenden Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji zwei Medaillen in der Tasche. Am Donnerstag ließ der Tiroler in Japan Silber im Bouldern Bronze im Vorstieg folgen. Der 28-Jährige hält nun bei bereits insgesamt sieben WM-Podestplätzen, womit er der erfolgreichste österreichische WM-Teilnehmer überhaupt ist.

Dabei folgt Anfang nächster Woche noch der Bewerb Kombination, in dem es auch um sieben Tickets für die Olympia-Premiere dieser Sportart nächstes Jahr in Tokio geht. Vor allem deswegen galt Schuberts Hauptkonzentration in der WM-Vorbereitung einem möglichst guten Allround-Abschneiden in der aus Bouldern, Vorstieg und Speed bestehenden Disziplin. Wie in der Kombination reiste der Innsbrucker aber auch im Vorstieg als Titelverteidiger nach Asien.

Bei seiner ersten Titelverteidigung spürte er am Donnerstag jedoch die Strapazen der Tage davor, schon im Bouldern waren Qualifikation, Semifinale und Finale zu bewältigen gewesen. "Das ganz große Ziel ist die Titelverteidigung, eine Medaille will ich unbedingt", hatte Schubert nach dem mit großer Kraftanstrengung auf Rang sechs abgeschlossenen Semifinale gemeint. Die Entscheidung war schließlich knapp. Adam Ondra (CZE) siegte mit 34+ vor Alexander Megos und Schubert.

Megos und Schubert kamen beide auf eine 33+-Wertung, der Deutsche erhielt wegen seines Semifinalsieges aber den zweiten Platz. Jedenfalls standen damit die drei Athleten vom Vorstieg-Finale 2018 erneut auf dem Podium, im vergangenen September setzte sich Schubert vor Ondra und Megos durch. Für Schubert geht es nun nicht ganz so dicht weiter. Nach einem WM-Ruhetag folgt am Samstag der Speed-Bewerb, am Montag geht es für ihn in die Kombination.

Auch für Pilz und Lettner sieht es gut aus

Dafür lösen nur die Top 20 einer Kombi-Wertung der drei Einzeldisziplinen das Ticket. Mit den bisherigen Plätzen zwei und drei hat Schubert sein Ticket sicher. Und auch für Jessica Pilz sieht es gut aus, nachdem sie am Donnerstag ebenso als Titelverteidigerin ins Vorstieg-Finale gekommen war und da Sechste geworden ist. Im Bouldern war die Niederösterreicherin 33. geworden. Die seit Mittwoch 18-jährige Sandra Lettner darf nach den Rängen 35 und 21 auch noch hoffen.

Der Titel im Vorstieg ging bei den Damen an Janja Garnbret, die Slowenin hatte auch im Bouldern triumphiert. Die 20-Jährige gewann mit einer Wertung von 43+ vor ihrer Landsfrau Mia Krampl (39+) und der Japanerin Ai Mori (38+). Wie bei Schubert wäre es vor allem auch bei Garnbret keine Überraschung, sollte sie in der Kombination zuschlagen. Für den an einem Tag ausgetragenen Speed-Bewerb sind Pilz, Lettner und Schubert genannt, aber keine Medaillenkandidaten.